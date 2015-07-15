Гривня закрила міжбанк на рівні 22,20 за долар
18:02, 15 липня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1640/24,3260 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 22,1073 грн/дол. / Фото dt.ua
У середу, 15 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,05/22,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 24,1640/24,3260 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3870/0,3900 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17.00 встановився на рівні 22,1073 грн/дол., на цю години укладено 517 угод на суму 345,01 млн дол.
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