Нацбанк завершив очищення банківської системи – Гонтарева

Національний банк України завершив очищення банківської системи від проблемних банків, що є першим етапом стратегії розвитку банківського сектора України.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

"Нацбанк завершив очищення банківської системи", - сказала вона.

Гонтарева впевнена, що банки першої-другої групи за активами перебувають у безпеці.

«Так», - сказала вона, відповідаючи на запитання голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалки.

Як повідомляв УНІАН, у рамках процесу очищення банківської системи в 2014-2015 роках Нацбанк визнав неплатоспроможними 55 банків, вони наразі виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізосіб. Сума виплат, що Фонд повинен здійснити 1 млн вкладникам зазначених банків, становить 56 млрд грн.

Нацбанк може визнати банк «Фінанси та кредит», що входить до групи найбільших, неплатоспроможним у разі невиконання його акціонером затвердженого плану капіталізації банку до кінця літа.