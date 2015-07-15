НБУ дав Жеваго час до кінця літа, щоб вирішити проблеми банку "Фінанси та кредит"

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

"Все написано на папері. Якщо акціонер виконає свої зобов'язання - все буде добре, якщо ні - до Фонду гарантування... Термін - до кінця літа", - сказала вона.

За її словами, основний акціонер банку - народний депутат Костянтин Жеваго взяв на себе зобов'язання конвертувати в капітал 1,5 млрд грн депозитів великих юридичних та фізичних осіб і, крім того, погасити 4 млрд грн кредитів, виданих інсайдерам.

«Нацбанк до останнього працює з акціонером, із тим, з яким можна працювати, якщо він ідентифікований, якщо дає зобов'язання. Нацбанк, як кредитор останньої інстанції, зобов'язаний допомагати капіталізувати банк - це наша функція», - підкреслила Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, акціонери банку «Фінанси та кредит» на своїх зборах 17 серпня розглянуть питання збільшення статутного капіталу фінустанови на 46,4% - до 7,888 млрд грн.

За підсумками першого кварталу 2015 року банк отримав збиток у розмірі 715,7 млн грн, що в 13 разів більше збитку за аналогічний період минулого року в 54,7 млн грн.

Перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на початку квітня повідомив, що проблема в банку «Фінанси та кредит», який, за відомостями його клієнтів, порушує терміни виконання зобов'язань, вирішиться протягом найближчих місяців.

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Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших банків за активами. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (45,92%) і F&C Realty (41,58%), підконтрольні бізнесмену Костянтину Жеваго.