Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню – на завтра курс 22,10 за долар

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2210.7282 (15 липня – 2199.5345)

100 EUR – 2433.7907 (15 липня – 2426.3065)

10 RUR – 3.9015 (15 липня – 3.8604)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,05/22,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро на рівні 24,1640/24,3260 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3870/0,3900 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17.00 встановився на рівні 22,1073 грн/дол., на цю години укладено 517 угод на суму 345,01 млн дол.