Парламент Греції схвалив законопроект для отримання допомоги кредиторів

Про це повідомляють РИА Новости.

Більшість депутатів парламенту Греції підтримали законопроект "Термінових заходів для проведення переговорів і укладення угоди з Європейським механізмом підтримки (ESM)", прийняття якого є умовою відновлення надання ліквідності грецьким банкам і початку нової програми допомоги для порятунку економіки країни.

В 300-місцевому парламенті "за" проголосували 229 депутатів, проти — 64, утрималися — 6.

Закон підтримали більшість депутатів від партій урядової коаліції СІРІЗА і "Незалежні греки" (АНЭЛ), а також опозиційних "Нової демократії", ПАСОК і "Потами" ("Річка"). Виступили проти депутати Компартії Греції і ультраправої "Золотої зорі".

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Серед тих, хто проголосував "проти" були депутати від СІРІЗА міністр енергетики Панайотіс Лафазаніс, колишній міністр фінансів Янніс Варуфакіс, заступник міністра фінансів, яка пішла у відставку, Надя Валавані, перший заступник міністра охорони здоров'я Дімітріс Стратуліс, перший заступник міністра оборони Костас Ісіхос. Проти проголосували близько 30 депутатів СІРІЗА, кілька утрималися.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас може піти у відставку, якщо парламент не підтримає пакет реформ, погоджений з кредиторами.