Долар зміцнюється до євро на заявах глави Федрезерву США

На світових торгах у четвер, 16 липня, долар дорожчає по відношенню до євро на тлі заяв глави Федеральної резервної системи США Джанет Йеллен про плани щодо підвищення відсоткової ставки, передає ПРАЙМ.

Так, курс євро до долара вже опустився до 1,0934 долара з 1,0949 долара. Курс долара до ієни зріс до 123,81 ієни з 123,78 ієни. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) піднявся на 0,11% - до 97,27 пункту.

Читайте такожМВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 рокуГлава ФРС в середу, 15 липня, знову підтвердила намір підвищити базову відсоткову ставку протягом 2015 року. За її словами, якщо економіка країни продовжить зростати, то це дозволить регулятору підвищити ставку і почати нормалізацію монетарної політики. Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з кінця 2008 року на тлі повільного відновлення економіки країни після кризи.

Крім того, Федрезерв повідомив про зростання промислового виробництва в країні за підсумками червня на 0,3% в місячному вираженні. Статистика виявилася кращою за прогнози аналітиків. Завантаження промислових потужностей в червні збільшилося в порівнянні з показником травня на 78,2% і склало 78,4%.

Деякий вплив на європейську валюту також надають повідомлення з Греції. Вранці у четвер більшість депутатів парламенту країни підтримала законопроект "Термінові заходи для проведення переговорів і укладення угоди з Європейським механізмом підтримки", прийняття якого є умовою відновлення надання ліквідності грецьким банкам і початку нової програми допомоги.