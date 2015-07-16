Росія через брак коштів замінить соцдопомогу на "критерії потреби" - ЗМІ

У Росії розроблено пакет законопроектів щодо оптимізації окремих соціальних пільг з урахуванням застосування критеріїв потреби, передає РБК.

Документи підготувало Мінпраці за дорученням президента.

На оплату за новою схемою відомство пропонує перевести чотири категорії пільг: допомогу на дитину, додаткові гарантії і заходи соціальної підтримки медпрацівникам і фармацевтам, компенсацію витрат на оплату житлових приміщень сільським вчителям, а також компенсацію батькам дошкільної освіти.

Читайте такожКудрін: частка російської економіки у світовій скоротиться до історичного мінімумуУ рік регіональні бюджети витрачають на соціальні виплати понад 1,1 трлн руб., за оцінкою Мінпраці. Зокрема, за даними, які наводить міністерство, соціальну підтримку отримують 3,4 млн непрацюючих пенсіонерів, 2,7 млн малозабезпечених громадян, 6,7 млн багатодітних сімей та одиноких батьків. Витрати на ці категорії пільг становлять близько 766,5 млрд руб. Саме цю суму і пропонується відрегулювати за принципом критеріїв потреби. Їх будуть встановлювати регіони.

Самостійно визначати заходи соціальної підтримки регіонам вже дозволено чинним законодавством. Для стимулювання місцевої влади встановлювати критерії потреби для пільговиків пропонується ввести понижуючий коефіцієнт при розподілі субсидій з федерального бюджету. Обов'язковий облік категорій потреби пропонується закріпити в Бюджетному кодексі.

Пільговиків Мінпраці пропонує враховувати у федеральному реєстрі осіб, які мають право на заходи соціального захисту. Ведення цього реєстру пропонується передати Пенсійному фонду — ця робота повинна бути оплачена окремо з федерального бюджету. Збір, обробку та передачу інформації про громадян, що мають право на соцпідтримку, пропонується передати територіальним органам соцстраху.

При розробці законопроектів Мінпраці враховувало позицію інших міністерств, частину більш жорстких пропозицій вдалося відбити, говорить джерело РБК в соціальному блоці уряду. Правда, воно обмовляється, що все ще може змінитися при обговоренні документів.