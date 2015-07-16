Комітет кредиторів і Україна досягли прогресу на прямих переговорах у Вашингтоні

Україна і Комітет кредиторів досягли значного прогресу в ході переговорів 15 липня у Вашингтоні про реструктуризацію зовнішнього боргу, йдеться в спільній заяві Міністерства фінансів України та Комітету кредиторів, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Читайте такожЯценюк у Вашингтоні закликав кредиторів прийняти пропозицію України"Україна і спеціальний Комітет кредиторів досягли прогресу в прямих переговорах у Вашингтоні", - сказано в заяві.

У повідомленні наголошується, що проведена 15 липня зустріч у Вашингтоні між українською делегацією на чолі з міністром фінансів України Наталією Яресько і членами Спеціального комітету кредиторів стала можливою завдяки прогресу, досягнутому в ході дискусій з технічних питань між сторонами протягом останніх двох тижнів, у тому числі, під час тристоронньої зустрічі 30 червня за участю Міжнародного валютного фонду, а також під час телефонної розмови між сторонами минулого тижня.

"У ході зустрічі у Вашингтоні було досягнуто подальшого прогресу з ряду суттєвих питань. За результатами зустрічі сторони домовилися зосередити свою увагу на усуненні розбіжностей за позиціями. Додаткові зустрічі між двома сторонами заплановані наступного тижня із спільною метою завершення реструктуризації боргу України якомога швидше", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства фінансів України Наталія Яресько 15 липня провела у Вашингтоні особисту зустріч з комітетом кредиторів з метою обговорення проведення Україною реструктуризації частини державного боргу.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня, оскільки це право закріплене законом, чинним з 17 червня і надає Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій істотно не вплине на внутрішній ринок України, водночас як деякі експерти прогнозують у зв'язку з цим девальвацію гривні на 20%.