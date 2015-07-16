Яресько: технічний дефолт не вплине на курс гривні, а навпаки - може поліпшити його

У Міністерстві фінансів заявляють про позитивні зрушення в переговорах з міжнародними кредиторами і обіцяють стабільну гривню незважаючи на всі побоювання українців.

Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько, передає ТСН.

Голова Мінфіну підкреслила, що не може з абсолютною точністю сказати, чи буде в Україні дефолт. Однак порадила раніше часу не панікувати, тому що, швидше за все, це буде технічної дефолт.

"Очевидно, тут є психологічний ефект, і тому я прошу всіх не перебільшувати значення, яке цей технічний дефолт може мати для нашого народу. На банківську систему він не впливає безпосередньо, на рахунки наших громадян в банках також. Це - не Греція, це не та ситуація", - зазначила Яресько.

Яресько не виключає можливості мораторію на виплати, однак конкретних планів і дат ще немає.

Водночас, міністр пообіцяла, мораторій на виплати жодним чином не вплине на стабільний курс гривні, а навпаки - може його поліпшити.

"На мою думку, згідно з економічною арифметикою не повинно бути будь-якого негативного впливу на гривню. Як раз, якщо говорити арифметично, гроші – валюта, яка повинна бути використана на платежі, вийшла б з країни, а з припиненням платежів вона залишається в країні. Арифметично це для гривні краще", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли значного прогресу під час переговорів 15 липня в Вашингтоні щодо реструктуризації зовнішнього боргу.