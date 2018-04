Великобританія почала розслідувати відмивання російських грошей в Deutsche Bank

Британський фінансовий регулятор (Financial Conduct of Authority) почав своє власне розслідування щодо діяльності Deutsche Bank в Росії, пише Прайм з посиланням на Financial Times.

Слідство цікавить виконання банком "антивідмивних" законів в інтересах своїх московських клієнтів.

Цією справою вже зацікавилося також британське Бюро боротьби з шахрайством (Serious Fraud Office). Це означає, що слідство може перейти в кримінальну площину.

Раніше банківський регулятор Нью-Йорка зажадав у найбільшого німецького банку Deutsche Bank AG надати документи, пов'язані із звинуваченнями в порушеннях під час роботи московського відділення банку. Регулятор запросив у Deutsche Bank AG емейли, записки, списки клієнтів та інші документи у зв'язку із спробами визначити обсяг поширення сумнівних угод за межами московського офісу.

Обсяг сумнівних трансакцій через московський офіс Deutsche Bank міг становити близько 6 мільярдів доларів з 2011 по 2015 роки.