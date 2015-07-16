Гривня на міжбанку зміцнилася до 22,05 за долар

У четвер, 16 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,95/22,05 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,9298/24,0367 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3854/0,3874 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 22,0133 грн/дол., на цю годину укладено 185 угод на суму 72,34 млн дол.