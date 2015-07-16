Єврогрупа виділить Греції 7 мільярдів євро термінового кредиту

13:51, 16 липня 2015
Фінанси
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Єврогрупа, яка включає в себе міністрів фінансів країн Євросоюзу, погодила виділення Греції бридж-кредиту на суму 7 млрд євро.

REUTERS

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, передає DT.UA. Дане рішення було прийнято сьогодні після позитивного голосування Греції за підтримку реформ і заходів економії, на які погодився на переговорах з ЄС та іншими кредиторами прем'єр Алексіс Ціпрас.

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Дана сума повинна бути виділена Греції, щоб країна уникла чергового дефолту - уряд має виплатити 3,5 млрд євро Європейському Центробанку - одному з "трійки" ключових кредиторів Греції. Офіційно рішення буде оголошено в п'ятницю. Згідно з повідомленням, кошти будуть виділені з фонду Європейського механізму фінансової стабілізації (EFSM), обов'язок по якому розподіляють між собою всі країни ЄС, на відміну від Європейського стабілізаційного механізму (ESM), за який відповідають лише 19 країн єврозони.

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