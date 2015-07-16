Bloomberg: в Росії - "колапс споживчої економіки"

Агентство Bloomberg констатує «колапс споживчої економіки» в Росії. Такий висновок випливає з опитування експертів, проведеного агентством, передає «Газета.Ru».

Аналітики вважають, що за підсумками червня реальні доходи росіян впадуть восьмий місяць поспіль, що є абсолютним антирекордом за останні 15 років.

Читайте такожЧисло бідних в Росії досягло критичної позначки – 22 мільйони чоловікЕксперти впевнені, що сниження доходів призведе до подальшого падіння обсягів роздрібних продажів. Опитані агентством експерти вважають, що за підсумками червня обсяги роздрібних продажів в Росії впадуть на 8,9% в річному вираженні.

Агентство відзначає, що російська економіка перебудовується в сторону промисловості і військово-оборонного сектора за рахунок споживачів. На думку опитаних експертів, цей зсув також негативно позначився на споживчому попиті і обсягах продажів роздрібного ринку.

Аналітики також нагадали, що рубль за підсумками 2014 року став найгіршою валютою року, продемонструвавши падіння, порівнянне з 1998 роком. Більше того, в цьому році рубль як і раніше знаходиться під потужним тиском, незважаючи на невеликий відскік, російська валюта залишається на другому місці серед найгірших валют світу.