У Мінекономрозвитку вважають, що мораторій на перевірку бізнесу треба продовжити

Мораторій на перевірку бізнесу, введений в серпні 2014 року, довів свою ефективність і повинен бути продовжений до завершення реформування контролюючих органів, заявила на брифінгу заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко.

"Мораторій - це тимчасовий захід, але дуже ефективний, тому що підприємництво зараз знаходиться не в кращій формі. Одним з головних елементів повинно стати зменшення тиску на малий і середній бізнес, і один з найбільш ефективних методів для цього - продовження мораторію", - сказала Клименко.

Читайте такожМораторій на перевірки бізнесу продовжили до кінця рокуЗа її словами, за час дії мораторію з 2014 по 2015 рік кількість планових перевірок зменшилась на 83%, позапланових - на 44%, а кількість фінансових санкцій до юридичних осіб скоротилася в 4 рази, а до фізосіб - у 8 разів.

"Ми отримуємо велику кількість звернень від бізнесу про необхідність продовження мораторію до тих пір, поки не буде проведена реформа контролюючих органів в Україні. На даний момент у нас величезна кількість контролюючих органів, які не координуються між собою і створюють хаос під час перевірок", - зазначила заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на початку січня продовжив на півроку дію мораторію на перевірки всіх суб'єктів господарювання, крім фіскальних перевірок, який був введений в серпні 2014 року. Наприкінці червня міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус сказав, що мораторій на перевірки бізнесу повинен бути продовжений до кінця 2015 року. За його словами, відсутність перевірок є важливим методом підтримки бізнесу на період реформи регуляторної системи.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує зобов'язати контролюючі органи публікувати на своїх сайтах перелік об'єктів перевірки, а також розміщувати інформацію про всі проведені перевірки суб'єктів господарювання.