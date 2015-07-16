Європейський стабфонд: банківська система Греції впаде у разі провалу переговорів

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву керівника Європейського стабілізаційного фонду (ESM) Клаус Реглінг.

За словами Реглінга, крах чотирьох найбільших кредитно-фінансових інститутів Греції призведе не тільки до "катастрофічних наслідків" для самої країни, але і негативно вплине на всю єврозону.

Втім, він виключає небезпеку так званого "ефекту доміно". Раніше, за його словами, "криза міг швидко перекинутися на інші країни єврозони".

"Ця загроза вже неактуальна, оскільки інші країни виконали свої зобов'язання", - зазначив Реглінг, наводячи приклад Іспанії, Португалії та Ірландії, яким вдалося поліпшити свою економічну ситуацію.

Для Греції, з точки зору голови ESM, зараз важливо здійснити рекапіталізацію та реструктуризацію банків.

Реглінг також вважає, що ESM виплатить близько 50 мільярдів євро в рамках чергового пакету фінансової допомоги в розмірі 85 мільярдів євро.

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"Я очікую, що більшу частину надасть ESM, ймовірно, 50 мільярдів, адже в пакет допомоги долучається також Міжнародний валютний фонд", - зазначив він.