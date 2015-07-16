Європейський центробанк зберіг базову ставку на рекордно низькому рівні

Європейський центробанк зберіг базову відсоткову ставку на рекордно низькому рівні 0,05%. Дане рішення було ухвалене Радою керуючих ЄЦБ на засіданні в четвер, 16 липня, повідомляється на сайті регулятора.

Ставка по депозитах ЄЦБ залишена на рівні "минус" 0,2%, ставка за маржинальними кредитами - 0,3%.

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Нагадаємо, у вересні 2014 року ЄЦБ знизив базову відсоткову ставку за кредитами на 10 базисних пунктів - з 0,15% до 0,05% річних, оновивши її рекордно низький рівень.

Як повідомляв УНІАН, з січня п.р. ЄЦБ реалізує програму кількісного пом'якшення. Щомісяця регулятор викупляє державні цінні папери на €60 млрд. Програма буде діяти до вересня 2016 року. Загальний обсяг ліквідних коштів, який надійде в європейську економіку, складе €1,1 трлн. ЄЦБ викуповуватиме тільки боргові облігації з інвестиційним рейтингом. Придбані ЄЦБ облігації будуть мати термін погашення від 2 до 30 років. Однак для держав, які отримували допомогу від ЄЦБ і МВФ, будуть передбачені окремі вимоги.