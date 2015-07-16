Держстат підрахував, що в Україні за місяць стало на 25 тисяч безробітних менше

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

В абсолютних цифрах кількість безробітних скоротилася на 25 тис. осіб – до 443,9 тис. осіб. При цьому кількість людей, які отримують матеріальну допомогу з безробіття, також знизилася на 14 тис. осіб – до 352,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття зріс на 3 грн – до 1221 грн.

У той же час конкурс на одну вакансію становть десять осіб на одне місце.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в травні не змінився порівняно з квітнем і становить 1,8%.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, за підсумками перших трьох місяців 2015 року становить 10% проти 9,7% на кінець 2014 року.