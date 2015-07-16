Роздрібна торгівля в Україні за півроку знизилася на 25%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) в січні-червні 2015 року знизився на 24,6% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівняльних цінах) до 468,767 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 84,2% та 71,5%, до 4,1 млрд грн і 16,9 млрд грн відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообігу у I півріччі спостерігалось у Львівській (на 10,3%, до 26,3 млрд грн), Рівненській (на 11,7%, до 11,1 млрд грн) і Чернівецькій (на 12,6%, до 8,1 млрд грн) областях.

При цьому роздрібний товарообіг у Києві за звітний період знизився на 13,9% - до 73,3 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2015 року знизився на 24,7% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівняльних цінах) до 385,234 млрд грн.

У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.