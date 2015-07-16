Депутати посилили правила для банків-банкрутів і удосконалили захист вкладників

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку», спрямований на вдосконалення системи захисту вкладів населення і підвищення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» відповідний проект (№2029а) проголосували 248 народних депутатів за необхідного конституційного мінімумі в 226 голосів.

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Ухвалення зазначеного законопроекту є однією з умов отримання другого траншу від Міжнародного валютного фонду і коштів Світового банку.

Зокрема, законом встановлюється кримінальна відповідальність керівників або посадових осіб банку за внесення неправдивих відомостей про вкладника, що унеможливлює його ідентифікацію і затягує початок здійснення виплат.

Також законом розширюється перелік критеріїв, відповідно до яких банк може бути визнаний неплатоспроможним, а також перелік підстав для відшкодування Фондом гарантування коштів за вкладами. Зокрема, фонд зможе не відшкодовувати вклади з ознаками дроблення, а також кошти, розміщені з ознаками шахрайських дій.

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Заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, представляючи документ у парламенті, зазначив, що положення законопроекту було суттєво доопрацьовані до другого читання.

«Загалом надійшло 377 поправок і пропозицій, з них 137 було відхилено комітетом, всі інші підтримано в цілому або частково. Висновок комітету – ухвалити законопроект у другому читанні і в цілому», - сказав він.

Крім того Демчак зазначив, що законопроект спрямований на вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, ним передбачається суттєве посилення захисту прав вкладників, а також розширення гарантій Фонду гарантування на вклади фізичних осіб – підприємців.

«Реалізація законопроекту дасть змогу прискорити початок виплат вкладникам. Виплати проводитимуться вже на 7 день виведення неплатоспроможного банку з ринку, що значно зменшить соціальну напругу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра фінансів Артема Шевальова, Україна ризикує не отримати 3,2 млрд доларів фінансування від Міжнародного валютного фонду і Світового банку в разі неприйняття парламентом п'яти законів. Зокрема, йдеться про урядові законопроекти №2029а щодо житлово-комунального господарства, №2045а про вдосконалення системи гарантування вкладів, №2956 про фінансування дефіциту НАК «Нафтогаз України», а також №2873 і №2879 щодо Антикорупційного бюро.