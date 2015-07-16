ЗМІ: грецькі банки відкриються в понеділок
17:51, 16 липня 2015Фінанси
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Всі філії грецьких банків відновлять свою роботу в понеділок.
REUTERS
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на грецьке агентство ANA-MPA.
У той же час в країні зберігається ліміт на зняття в банкоматах 60 євро на день.
"Громадяни Греції можуть накопичувати суму і знімати, наприклад, 120 євро за два дні відразу", - йдеться в повідомленні.
Раніше міністри фінансів країн єврозони ухвалили рішення про надання Греції в липні 7 млрд євро тимчасового фінансування (бридж-кредит).
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Як повідомляв УНІАН, обсяг можливої допомоги Греції може скласти від 82 до 86 мільярдів євро на 3 роки, проте грецька влада повинна виконати низку умов.
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