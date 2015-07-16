ЗМІ: грецькі банки відкриються в понеділок

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на грецьке агентство ANA-MPA.

У той же час в країні зберігається ліміт на зняття в банкоматах 60 євро на день.

"Громадяни Греції можуть накопичувати суму і знімати, наприклад, 120 євро за два дні відразу", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністри фінансів країн єврозони ухвалили рішення про надання Греції в липні 7 млрд євро тимчасового фінансування (бридж-кредит).

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Як повідомляв УНІАН, обсяг можливої допомоги Греції може скласти від 82 до 86 мільярдів євро на 3 роки, проте грецька влада повинна виконати низку умов.