Рада прийняла всі закони, необхідні для отримання $3,2 мільярда кредитів
Верховна Рада України в четвер прийняла 5 законів для отримання 1,7 млрд дол. другого траншу МВФ 1 млрд дол. від Світового банку, 300 млн дол. від Японії та 200 млн дол. від Німеччини, передає кореспондент УНІАН.
Зокрема, парламент прийняв передбачений програмою МВФ закон про покращення системи гарантування вкладів фізичних осіб (№2045-а), що спрощує процедуру отримання вкладів і посилює відповідальність власників неплатоспроможних банків, а також підвищує незалежність Фонду гарантування вкладів.
Крім того, Рада ухвалила закон про скасування мораторію на відчуження майна підприємств-боржників «Нафтогазу» з держчасткою більш як 25% (№2956), а також два закони щодо підвищення ефективності роботи Антикорупційного бюро (№2873 і №2879).
Також парламент затвердив закон про формування тарифів у сфері ЖКГ, який є умовою надання 300 млн дол. кредиту від Японії та 200 млн дол. - від Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, Україна ризикувала не отримати 3,2 млрд доларів фінансування від Міжнародного валютного фонду і Світового банку у разі неприйняття парламентом п'яти законів, серед яких урядові законопроекти №2029а щодо житлово-комунального господарства, №2045а про вдосконалення системи гарантування вкладів, №2956 про фінансування дефіциту НАК «Нафтогаз України», а також №2873 і №2879 щодо Антикорупційного бюро.