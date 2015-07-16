Рада прийняла всі закони, необхідні для отримання $3,2 мільярда кредитів

Зокрема, парламент прийняв передбачений програмою МВФ закон про покращення системи гарантування вкладів фізичних осіб (№2045-а), що спрощує процедуру отримання вкладів і посилює відповідальність власників неплатоспроможних банків, а також підвищує незалежність Фонду гарантування вкладів.

Крім того, Рада ухвалила закон про скасування мораторію на відчуження майна підприємств-боржників «Нафтогазу» з держчасткою більш як 25% (№2956), а також два закони щодо підвищення ефективності роботи Антикорупційного бюро (№2873 і №2879).

Також парламент затвердив закон про формування тарифів у сфері ЖКГ, який є умовою надання 300 млн дол. кредиту від Японії та 200 млн дол. - від Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Україна ризикувала не отримати 3,2 млрд доларів фінансування від Міжнародного валютного фонду і Світового банку у разі неприйняття парламентом п'яти законів, серед яких урядові законопроекти №2029а щодо житлово-комунального господарства, №2045а про вдосконалення системи гарантування вкладів, №2956 про фінансування дефіциту НАК «Нафтогаз України», а також №2873 і №2879 щодо Антикорупційного бюро.