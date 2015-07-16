Європейський центробанк збільшив екстренні кредити грецьким банкам

Таке рішення ухвалив ЄЦБ, заявив голова правління фінустанови Маріо Драгі після проведення засідання щодо розміру облікової ставки, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

За словами Маріо Драгі, обсяг допомоги грецьким банкам зросте таким чином на 900 млн євро в тиждень. ЄЦБ пішов на такий крок у відповідь на запит грецького національного банку. Ці кредити видаватиме грецьким фінансовим установам нацбанк країни в замін на гарантії. Рішення щодо виділення ELA-кредитів ухвалює рада ЄЦБ.

Грецьким банкам терміново потрібні кошти, адже їм загрожує банкрутство. На тлі повідомлень про можливий вихід Греції з єврозони чимало клієнтів банків зняли свої кошти з банківських рахунків. Тож банки відчувають істотні проблеми з ліквідністю.

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Тим часом міністри фінансів країн Єврозони дали згоду на старт перемовин з Грецією щодо виділення Афінам нової програми допомоги у межах Європейського стабілізаційного механізму (ESM). Передумовою такої допомоги мають стати майбутні рішення парламенту країни щодо реформ.

Афіни можуть розраховувати на "три роки стабілізаційної допомоги" у рамках ESM, йдеться у повідомленні представників Єврогрупи. Очільники мінфінів країн-членів Єврозони також схвально відгукнулися на рішення грецького парламенту, "своєчасно та у загалом прийнятний спосіб" ухвалити реформи, необхідні для ухвалення програми допомоги.