Греція з понеділка починає підвищувати ПДВ

"Для забезпечення плавного переходу до нового режиму ПДВ, Мінфін прийме необхідні заходи для того, щоб застосування нових правил почалося з 20 липня", - йдеться в повідомленні відомства, пише Прайм.

Нові підвищені ставки 13% замість 6,5% для готелів будуть діяти з жовтня 2015 року - після закінчення туристичного сезону.

Проте вже зараз підвищується до 23% ПДВ на ряд продуктів і на проїзд в громадському транспорті та таксі, на квитки на літаки і судна, 23% будуть платити і підприємства громадського харчування - ресторани, таверни і так далі.

При розгляді законопроекту був підвищений з 13% до 23% ПДВ на птицю, індиків, кроликів, цукор, олії і жири, оброблені і перероблені продукти харчування, дрова, автомобілі для перевезення 10 або більше осіб. Через збільшення ПДВ ціни на ці продукти і послуги, як очікується, в більшості випадків подорожчають приблизно на 9%.

ПДВ у 23% будуть обкладати плату за репетиторство, приватні уроки, курси викладання іноземних мов.

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Ставка ПДВ у 13% буде діяти на електроенергію, воду та деякі продукти харчування. Податком 6% оподатковуються ліки, книги, журнали, газети і квитки в театр.

Згідно з розрахунками казначейства Греції, підвищення ставок ПДВ дасть щорічно 2,39 мільярда євро (у 2015 році - 795 мільйонів євро). Всього підвищення податків дасть бюджету щорічно близько 3,2 мільярда євро.

Зокрема, збільшуються ставки надзвичайного податку солідарності. Для доходів понад 30 тисяч євро в рік він буде мати зворотну силу і буде застосовуватися з 1 січня 2015 року. Ця міра, за розрахунками казначейства, дасть 251 мільйон євро.

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Підвищується також з 5% до 8% податок на доходи президента Республіки, голови та заступників голови парламенту, депутатів, прем'єр-міністра і віце-прем'єра, міністрів та їх заступників, представників регіональних та місцевих органів влади, депутатів Європарламенту, мерів.