В уряді підрахували, що у травні середня зарплата по Україні зросла

Кабінет міністрів України затвердив показник середньої заробітної плати, необхідний для розрахунку і призначення пенсійних виплат, за травень 2015 року на рівні 3578 грн 75 коп., що на 149 грн більше середньої зарплати квітня, повідомила прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

«Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану (у системі загальнодержавного пенсійного забезпечення - УНІАН) особу у сумі 3578 гривень 75 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнту заробітної плати за травень 2015 року при призначенні пенсій у відповідності з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРеальні доходи українців за рік зменшилися на 23,5% - ДержстатЯк повідомляв УНІАН, у квітні цей показник становив 3429 грн 94 коп., що на 47 грн більше середньої зарплати за березень.

Кабінет міністрів України розраховує провести індексацію заробітних плат і пенсій до кінця 2015 року за умови припинення війни і відновлення економіки. Зокрема, міністр соціальної політики України Павло Розенко зазначав, що розмір мінімальної зарплати і пенсії може зрости з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%.

4 червня президент України Петро Порошенко запропонував уряду прискорити індексацію зарплат і пенсій, однак зробити це так, щоб не спровокувати гіперінфляцію. У той же день Розенко повідомив журналістам, що уряд може прийняти рішення про індексацію зарплат і пенсій у відповідності з фінансово-економічними показниками першого півріччя цього року.