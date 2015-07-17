НБУ пояснив, що слід очікувати від нового закону про систему гарантування вкладів

Прийнятий 16 липня парламентом закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» дозволить зменшити соціальну напругу в країні і підвищить довіру до банківської системи.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України в мережі Facebook.

Читайте такожДепутати посилили правила для банків-банкрутів і захист вкладниківНБУ підкреслює, що реалізація зазначеного закону підвищить інституційну спроможність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та прискорить початок виплат вкладникам.

Крім того, регулятор підкреслює, що прийняття цього закону є надзвичайно важливим з огляду на взяті Україною зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

Нацбанк нагадав, що закон після підписання його президентом України набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, законом про вдосконалення системи гарантування вкладів встановлюється кримінальна відповідальність керівників або посадових осіб банку за внесення неправдивих відомостей про вкладника, що робить неможливою його ідентифікацію і затягує початок здійснення виплат. Також законом розширюється перелік критеріїв, згідно з якими банк може бути визнаний неплатоспроможним, а також перелік підстав для відмови у відшкодуванні Фондом гарантування коштів за вкладами. Зокрема, фонд зможе не відшкодовувати вклади з ознаками дроблення, а також кошти, розміщені з ознаками шахрайських дій. Законопроект спрямований на вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, ним передбачається істотне посилення захисту прав вкладників, а також розширення гарантій Фонду гарантування на вклади фізичних осіб-підприємців.