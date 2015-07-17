Яценюк готує передачу кількох митниць в управління британській компанії

Уряд України очікує завершення процесу переговорів про передачу кількох митниць в управління британській компанії, заявив у ході Години запитань до уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Прем'єр нагадав, що уряд проводить переговори про передачу окремих митниць в управління британській компанії.

«Ми очікуємо завершення переговорів», - сказав Яценюк, не вказавши конкретної дати.

За його словами, у обраної урядом компанії є досвід з управління митницями як у деяких країнах - членах ЄС, так і в інших державах.

«Передамо кілька митниць в управління британської компанії, щоб показати, що у нас є не тільки нова культура спілкування на митницях, а що доходи на тих митницях, які управляються старими корумпованими українськими чиновниками, і доходи на тих митницях, які управляються британською компанією, істотно відрізняються», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, під час публічного представлення реформи Державної фіскальної служби у червні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував як експеримент запросити іноземні компанії до управління найбільш корумпованими митницями України.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, уряд України обговорює питання передачі управління митної служби на аутсорсинг іноземній компанії. Він зазначив, що аутсорсинг управління митницею застосовувався в низці країн з перехідною економікою із залученням для цього, зокрема, британської компанії Сrown Agents.

При цьому заступник голови Державної фіскальної служби, очільник митниці Костянтин Лікарчук наголошував, що ідея передачі функцій митниці на аутсорсинг іноземної компанії є передчасною і перебуває поза правовим полем.

За його словами, таке рішення потребує прийняття додаткових змін до законодавства і, можливо, до Конституції.