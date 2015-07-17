У Гонтаревої вирішили ліквідувати банк "Київська Русь"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Київська Русь», в якому з 19 березня працює тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією на сайті НБУ, регулятор ухвалив таке рішення за пропозицією Фонду гарантування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Київська Русь» неплатоспроможним 19 березня, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у цей банк тимчасову адміністрацію.

Рішення Нацбанку щодо банку «Київська Русь» прийнято у зв'язку з нездатністю акціонерів банку забезпечити його капіталізацію за результатами стрес-тесту, проведеного в 2014 році.

Читайте такожВкладникам неплатоспроможного банку «Київська Русь» відшкодують 2,4 мільярда гривень

Банк «Київська Русь» не забезпечив у встановлені строки виконання плану капіталізації щодо збільшення капіталу банку

Банк «Київська Русь» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.