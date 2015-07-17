Гонтарева вважає, що поки рано скасовувати валютні обмеження

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на зустріч голови НБУ з 400 представниками міжнародного бізнесу в Україні, членами Європейської Бізнес Асоціації.

За її словами, зняття антикризових обмежень неможливе без кардинальних зрушень в економічній системі нашої держави.

Крім того, голова НБУ зазначила, що наявна законодавча база з питань валютного регулювання потребує перегляду та актуалізації з урахуванням імплементації норм і стандартів ЄС.

"Не слід також забувати, що Україна сьогодні перебуває в умовах Програми МВФ. Усі валютні обмеження, введені Національним банком у зв'язку з погіршенням стану платіжного балансу, визначені умовами цієї програми. Зняття окремих обмежень на валютному ринку вимагає проведення додаткових консультацій з МВФ і має відповідати визначеним Програмою термінами і послідовності", - цитуються у повідомленні слова Гонтаревої.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НБУ заявила, що Національний банк України скасує адміністративні обмеження на валютному ринку після досягнення Міністерством фінансів угоди з кредиторами про реструктуризацію частини зовнішнього боргу України.

Національний банк України у червні ухвалив рішення продовжити на три місяці, до 3 вересня 2015 року, дію низки обмежень на валютному ринку. Зокрема, НБУ продовжив до 3 вересня вимогу щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки, обмеження щодо 90-денного граничного терміну експортно-імпортних розрахунків та обмеження на купівлю банками безготівкової валюти за власними операціями до 0,1% регулятивного капіталу на день. Регулятор також продовжив обмеження на зняття готівкової валюти за депозитами до еквівалента 15 тис. грн на добу і з продажу готівкової валюти до еквівалента 3 тис. грн на добу в одні руки. Введені обмеження були покликані стабілізувати відплив вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення Нацбанком обмежень і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. протягом останніх трьох місяців.