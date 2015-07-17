Гривня так і залишається нижче 22 за долар

У п'ятницю, 17 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,02/22,08.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,9775/24,0429, до російського рубля – на рівні 0,3875/0,3887.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 22,0480 грн/дол., на цей час укладено 193 угоди на суму 79,83 млн дол.