Депутати збільшили фінансування АТО на 5,3 мільярда гривень





Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 287 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, передбачено збільшити видатки для фінансування заходів на проведення антитерористичної операції у сумі 5 299,1 млн грн у межах затверджених показників державного бюджету України на 2015 рік.

Збільшення видатків силовим структурам передбачено забезпечити за рахунок: відповідного скорочення видатків і кредитів загального фонду інших головних розпорядників коштів; зарахування до загального фонду 200 млн грн (85% замість 15%) плати за надання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

Видатки пропонується спрямувати: 5 140,4 млн грн - на фінансування невідкладних потреб Міністерства оборони у зв’язку із продовженням заходів з мобілізації; 158,7 млн грн - на фінансування потреб інших силових структур для забезпечення безперебійного харчування особового складу.

Читайте такожСтатус учасника бойових дій отримали майже 62 тисячі бійців АТО - Міноборони

З 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду державного бюджету на 2015 рік належатимуть 85% плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також 85% плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а джерелами формування спеціального фонду держбюджету на 2015 рік у частині доходів є 15% плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 15% плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.