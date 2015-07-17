Євро впаде не через кризу в Греції, а на тлі ситуації в США - прогноз DW

На світовому валютному ринку всі останні дні падає курс євро до долара: якщо 10 липня він становив майже 1,12, то в ході торгів у четвер, 16 липня, він опускався до рівня 1,08. Найдивовижніше в цьому дуже швидкому русі вниз полягає в тому, що він відбувається на тлі (поки) досить успішних спроб запобігти виходу Греції з єврозони, пише DW.

У ніч на 16 липня парламент в Афінах затвердив перший пакет необхідних для отримання грошей реформ, але розпродаж євро це в четвер не зупинило, хоча на європейському фондовому ринку курси акцій зростають на цих новинах вже який день поспіль, причому досить бурхливо.

Виходить, що валютний ринок Forex або негативно ставиться до спроб утримати греків в єврозоні, або реагує на зовсім інші фактори. В експертних колах панує практично одностайна думка, що справа тут не в Греції, а в Федеральній резервній системі США (ФРС).

Читайте такожМВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 рокуПісля семи років антикризової політики, в ході яких облікові ставки залишалися практично на нульовому рівні, американський Центробанк готується тепер покласти край політиці наддешевих грошей і почати підвищувати ті відсотки, під які він заповнює ринок ліквідністю.

Саме ця перспектива і рухає зараз обмінним курсом. При цьому відбувається не стільки ослаблення євро, скільки зміцнення долара, адже капітал, як правило, завжди перетікає туди, де відсоткові ставки вищі і де є очікування їх подальшого зростання.

А ці очікування були підігріті як раз в ті самі дні, коли увага громадськості, принаймні в Європі, була цілком прикута до Греції, а тому деякі ключові заяви, які прозвучали за океаном, залишилися непоміченими. Так, хвиля продажів євро або, точніше кажучи, покупок доларів почалася в п'ятницю, 10 липня (і продовжилася в понеділок, 13 липня) після того, як глава ФРС Джанет Йеллен, виступаючи в американському Клівленді, назвала "доречним" підвищення облікової ставки "коли-небудь в цьому році".

Це був той сигнал, якого чекали учасники ринку. У середу, 15 липня, звітуючи перед конгресом США, Джанет Йеллен фактично повторила своє висловлювання про те, що настав час починати нормалізацію грошової політики, і дала досить оптимістичну оцінку стану американської економіки. Вона, на думку глави ФРС, досить стабільна, щоб витримати подорожчання кредитів, незважаючи на загрози, які виходять зараз від боргової кризи в Греції і обвалу бірж в Китаї.

А буквально через декілька годин Джон Вільямс, глава відділення ФРС в Сан-Франциско, прямо заявив журналістам: "Вересень дуже добре підійшов би для підвищення". Більш того, він висловив припущення, що за першим кроком до кінця року цілком міг би бути другий. Саме ці слова і призвели до того, що 16 липня курс євро впав нижче позначки 1,09. Тепер учасники ринку налаштовуються на те, що облікові ставки зростуть в США як у вересні, так і грудні.

А це означає, що падіння євро до рівня 1,08-1,09 - далеко не межа.