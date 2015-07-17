Пенсії учасників бойових дій, АТО й інвалідів війни звільнені від податків

15:55, 17 липня 2015
Фінанси
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В Україні близько 23 тисяч інвалідів війни і 7 тисяч учасників бойових дій.

Фото УНИАН

Верховна Рада України 17 липня ухвалила у другому читанні й у цілому проект закону №2781 про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування пенсій інвалідів війни. За документ проголосували 229 народних депутата.

Законопроект подано в Раду 5 травня 2015 року народними депутатами Олександром Третьяковим, Глібом Загорієм (партія «Блок Петра Порошенка») та Максимом Бурбаком (партія «Народний фронт») – членами профільного комітету з питань ветеранів та інвалідів.

«Сьогодні в Україні близько 23 тис. інвалідів війни і 7 тис. учасників бойових дій. Значна частина з них кожен місяць платять 10% податку з пенсій, в тому числі люди, яким уже понад 90 років. Очевидно, що ці кошти аморально утримувати з тих, на яких ми рівняємося і ким пишаємося. Ухвалений закон відновлює справедливість, повертаючи повну суму пенсії, яку заробила людина, ризикуючи своїм життям», - сказав співавтор законопроекту народний депутат Гліб Загорій.

Ухвалений законопроект вносить до ст. 164 Податкового кодексу підпункт 164.2.19, згідно з яким не оподатковуються пенсії учасників бойових дій у період Другої світової війни, АТО, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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