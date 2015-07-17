Росія надасть Білорусі черговий кредит для погашення старих боргів

16:07, 17 липня 2015
Фінанси
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Крім того, Євразійський фонд стабілізації і розвитку розглядає можливість задоволення заявки Мінська на кредит у $3 млрд.

Россия выделяет Беларуси очередной кредит для погашения старых долгов / fdlx.com

Уряд Росії схвалив угоду про надання Білорусі держкредиту в рублях на суму, еквівалентну $760 млн, передає БЕЛТА.

У відповідному розпорядженні Кабміну РФ зазначається, що кредит надається для обслуговування та погашення кредитів, виданих раніше Білорусі Росією і Євразійським фондом стабілізації і розвитку.

Кредит буде погашатися 13 рівними піврічними частками 15 лютого та 15 серпня кожного року, при цьому перший платіж має надійти 15 лютого 2019 року.

Читайте такожБілорусь просить у Росії новий кредит на $3 мільярдиУ цьому році Росія вже видала Білорусі $110 млн на погашення відсотків за російським кредитом, виданим у 2010 році.

Нещодавно міністр фінансів РФ Антон Силуанов повідомив журналістам в Москві, що Білорусь звернулася до Росії про надання їй кредиту на $3 млрд.

Кореспонденту БЕЛТА пояснили в Міністерстві фінансів Білорусі, що республіка в першій половині 2015 року подала заявку на новий кредит у розмірі $3 млрд в Антикризовий фонд ЄврАзЕс (тепер перейменований в Євразійський фонд стабілізації та розвитку). На початку липня Євразійський банк розвитку поінформував, що готує висновок за заявкою Білорусі на отримання кредиту.

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