В Україні уперше продали неплатоспроможний банк інвестору

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав компанії Agro Holding (UKRAINE) Limited, яка є дочірньою компанією американського інвестиційного фонду NCH Capital (США), неплатоспроможний «Астра Банк» за 92,1 млн грн, повідомляється на сайті фонду.

«Фонд гарантування вперше реалізував такий спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку як продаж неплатоспроможного банку інвестору. Це означає, що платоспроможність «Астра Банку» має бути відновлена власником банку протягом 30 днів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з метою контролю за процесом виконання інвестором своїх зобов'язань фонд призначив свого куратора в банк Вадима Кононця.

Фонд зазначає, що, завдяки продажу банку, всі вкладники, включаючи юридичних осіб та фізичних осіб, чиї вклади перевищують 200 тис. грн, зможуть повернути свої вклади у визначені договорами терміни. Крім того, фонд не буде витрачати свої кошти на виведення банку з ринку, в тому числі на виплату гарантованої суми.

Також повідомляється, що кошти від продажу банку поповнили фінансові ресурси Фонду гарантування, що сприятиме підвищенню його фінансової стійкості й, відповідно, економії коштів державного бюджету.

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«Фонд вважає, що укладення такої угоди з іноземним інвестором є позитивним сигналом про початок процесу відновлення банківської системи України та її економіки в цілому», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 березня визнав неплатоспроможним «Астра Банк».

Рішення щодо «Астра Банку» регулятор пояснює проведенням банком ризикової діяльності. НБУ зазначає, що банк розмістив значні обсяги коштів на кореспондентському рахунку в неплатоспроможному "Дельта Банку".

Довідка УНІАН. «Астра Банк» працює на ринку України з 2007 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Основний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун 19 вересня 2013 року придбав контрольний пакет акцій «Астра Банку».