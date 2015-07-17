Євросоюз офіційно затвердив кредит Греції на 7 мільярдів євро

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, передає "ЄвроПравда". "17 липня 2015 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання до 7,16 млрд євро короткострокової фінансової допомоги Греції в рамках Європейського фінансового стабілізаційного механізму (EFSM)", - йдеться в заяві.

Читайте такожЄврогрупа виділить Греції 7 мільярдів євро термінового кредиту

Як зазначається, кредит буде з максимальним терміном погашення до трьох місяців і буде виплачуватися двома траншами.

Це дозволить Греції погасити свої борги перед МВФ до тих пір, поки країна не почне отримувати фінансування в рамках нової програми Європейського стабілізаційного механізму (ESM).