Євросоюз офіційно затвердив кредит Греції на 7 мільярдів євро
17:34, 17 липня 2015Фінанси
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Країни Євросоюзу офіційно затвердили надання Греції тимчасового фінансування на 7,16 млрд євро.
REUTERS
Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, передає "ЄвроПравда". "17 липня 2015 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання до 7,16 млрд євро короткострокової фінансової допомоги Греції в рамках Європейського фінансового стабілізаційного механізму (EFSM)", - йдеться в заяві.
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Як зазначається, кредит буде з максимальним терміном погашення до трьох місяців і буде виплачуватися двома траншами.
Це дозволить Греції погасити свої борги перед МВФ до тих пір, поки країна не почне отримувати фінансування в рамках нової програми Європейського стабілізаційного механізму (ESM).
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