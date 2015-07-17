Українська валюта й сьогодні не змогла подолати бар'єр у 22 гривні за долар
17:41, 17 липня 2015Фінанси
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Гривня останнім часом демонструє схильність до падіння.
Гривня закрила міжбанк на рівні 22,08 за долар / Фото УНІАН
У п'ятницю, 17 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,02/22,08 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилася на рівні 23,9291/23,9921 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3862/0,3875 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 22,0148 грн/дол., на цей час укладено 570 угод на суму 392,78 млн дол.
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