ЗМІ: Казахстан заблокує підвищення російських мит для України

Казахстан не використовуватиме у двосторонній торгівлі з Україною положення додатку №6 Угоди про створення режиму вільної торгівлі в рамках СНД.

Як стало відомо "Європейській правді", таке зобов’язання є одним з положень Протоколу, прийнятого за результатами дванадцятого засідання україно-казахстанської міждержавної комісії з економічної співпраці.

Нагадаємо, додаток №6 Угоди про створення режиму вільної торгівлі в рамках СНД дає можливість країнам-членам Митного союзу в односторонньому порядку підвищувати митні ставки на товари з країн СНД, що уклали угоди вільної торгівлі з третіми країнами – якщо цей режим завдає шкоду їхній національній економіці.

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По суті, цей пункт було прийнято заради блокування укладання Угоди про асоціацію з ЄС Україною та Молдовою.

Офіційна Москва неодноразово заявляла, що має намір скористатися цією можливістю відразу після того, як з початку 2016 року запрацює режим вільної торгівлі України та ЄС. Заради недопущення цього зараз працює тристороння комісія, яка має знайти можливості усунення причин, що можуть завдати шкоду російській економіці від режиму вільної торгівлі України з ЄС.

У цьому контексті нинішнє зобов’язання Казахстану надзвичайно важливе для України. Росія може підвищувати митні ставки лише разом із іншими країнами Євразійського союзу: Білоруссю, Казахстаном та Вірменією.

Відповідно відмова Казахстану від використання додатку №6 суттєво ускладнить Росії виконання її погроз.