ВР вдосконалила систему оподаткування неприбуткових організацій

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 282, зареєстрованих у сесійній залі.

"Якщо до 1 січня 2015 року неприбуткові організації сплачували податок з пибутку, отриманого від операцій з господарською діяльністю, то законопроектом пропонується всі доходи, які отримуються неприбутковими оргіназаціями, не оподатковувати за умови, що вони використосувуються для цілей, передбачених установчими документами", - сказала голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

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Вона також додала, що такі організації включаються в Реєстр неприбуткових організацій, не належать до платників податку на прибуток і не сплачують цей податок.

До неприбуткових організацій зокрема можуть бути віднесені: бюджетні установи; громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди; спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб; житлово-будівельні кооператив.

Повідомляється, що неприбуткові підприємства подають звіт про використання доходів за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади.