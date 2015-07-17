Офіційний курс гривні впав нижче 22 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2201.4924 (17 липня – 2198.6687);

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100 євро – 2397.2051 (17 липня – 2389.2933);

10 російських рублів – 3.8730 (17 липня – 3.8607).

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття сьогоднішніх торгів установилися на рівні 22,02/22,08.