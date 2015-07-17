Офіційний курс гривні впав нижче 22 за долар
18:55, 17 липня 2015Фінанси
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Українська валюта продовжує дешевшати.
Нацбанк знизив курс гривні / dialog.ua
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2201.4924 (17 липня – 2198.6687);
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100 євро – 2397.2051 (17 липня – 2389.2933);
10 російських рублів – 3.8730 (17 липня – 3.8607).
Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття сьогоднішніх торгів установилися на рівні 22,02/22,08.
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