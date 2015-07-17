Згідно з опублікованими даними, Китай обігнав Росію за обсягом золотого запасу, зайнявши п'яте місце в світі, повідомляє агентство Bloomberg.

Так, станом на кінець червня НБК мав 53,31 млн тройських унцій афінажної золота (1658 тонн), тоді як російські запаси складають близько 1238 тонн. Станом на 1 червня обсяг запасів монетарного золота у складі міжнародних резервів ЦБ РФ досяг 40,2 млн унцій (1,25 тис. тонн), передає DT.UA.

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За останні шість років Китай збільшив запаси на 57% - з 33,89 млн унцій (1054 тонни) на кінець травня 2009 року.

Згідно з даними Всесвітньої золотої ради (World Gold Council, WGC), перше місце в світі за запасами афінажної золота займають США - 8 133,5 тис. тонни.

У той же час, як відзначає The Financial Times, Китай є світовим лідером за обсягами закупівлі золота. У першому кварталі центробанки і державні відомства збільшили покупки золота 17-й квартал поспіль.