ЗМІ: Закриття банків на 3 тижні обійшлося Греції у 3 мільярди євро

Закриття банків і контроль за рухом капіталу на три тижні в Греції обійшлися країні в три мільярди євро, не включаючи втрати в туристичному секторі, повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеву газету Kathimerini.

Банки в Греції закриті з 29 червня на тлі ажіотажного зняття грошей з рахунків після оголошення референдуму про угоду з міжнародними кредиторами. Уряд пояснив введення банківських канікул "надзвичайними обставинами, термінової і непередбаченої необхідністю захистити грецьку фінансову систему та економіку Греції в цілому у зв'язку з нестачею ліквідності" через відмову ЄЦБ надавати ліквідність.

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Навіть якщо найближчими тижнями кредитна система повернеться до норми, грецькому ринку буде потрібно ще багато часу, щоб компенсувати збитки, завдані ним під час закриття банків. Як повідомляє видання з посиланням на експертів у сфері торгівлі, тільки сфера роздрібної торгівлі Греції зазнала втрат у розмірі 600 мільйонів євро, при цьому найсильніший удар припав на сектор одягу. Експорт також сильно постраждав, втративши 240 мільйонів євро.