Банки у Греції завтра знову відкриються після тритижневої перерви

Як повідомляє Deutsche Welle, у той же час залишаться чинними обмеження на видачу готівкових коштів.

За тиждень громадяни зможуть зняти зі своїх рахунків не більш як 420 євро, також і за один раз. Раніше сума готівки обмежувалась 60 євро на день.

Також залишаються чинними обмеження щодо переказів коштів за кордон.

Повернення банків до діяльності з клієнтами, як зазначає видання, стало можливим завдяки збільшенню Європейським центральним банком (ЄЦБ) суми екстреного кредитування банків.

Крім того, минулого тижня міністри фінансів країн-членів ЄС ухвалили рішення про надання Греції бридж-кредиту у розмірі 7 млрд євро зі стабілізаційного фонду ESFM. Очікується, що виділені європейськими партнерами кошти дозволять стабілізувати ситуацію в Греції до початку надходження коштів у рамках третього пакета фінансової допомоги.

Крім того, наступного тижня відбудуться переговори між оновленим урядом Греції та міжнародними кредиторами щодо деталей фінансування країни, якій загрожує дефолт.

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Як повідомляв УНІАН, «банківські канікули» у Греції було введено 28 червня, після того як переговори Афін з міжнародними кредиторами зайшли у глухий кут, а ЄЦБ прийняв рішення не збільшувати обсяг екстреної фінансової допомоги Банку Греції.

3 липня Європейський фонд фінансової стабільності констатував дефолт Афін за зобов'язаннями перед ним, а 1 липня Греція стала першою країною, яка опинилася в стані дефолту стосовно МВФ.

ЄС вимагав від Греції надати нову стабілізаційну програму щодо виходу з боргової й економічної кризи.

На референдумі 5 липня 61,31% греків висловилися проти жорстких умов угоди з кредиторами щодо грецької заборгованості. У голосуванні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців.

Після цього МВФ відмовився кредитувати Грецію.

11 липня парламент Греції підтримав план врегулювання боргової проблеми. Проект економічних реформ містить одразу кілька пунктів, проти яких греки проголосували на референдумі 5 липня.

16 липня парламент Греції схвалив жорсткі заходи економічних реформ, яких європейські лідери вимагали в обмін на новий план порятунку.