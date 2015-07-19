У Мінекономрозвитку анонсували появу почесних торгових аташе
Незабаром просуванням торгових інтересів України займуться закордонні офіси Торгового представника України, а також почесні торговельні аташе.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила торговий представник України Наталія Микольська.
"При всій повазі до представників нашої дипломатії, але торговельно-економічними відносинами повинні займатись не дипломати, а фахівці з просування товарів і послуг на зовнішніх ринках",- наголосила Микольська.
"Зараз МЕРТ та я особисто працюємо над виконанням дорученням прем'єра щодо утворення офісів Торгового представника закордоном (як це передбачено Положенням, затвердженим КМУ)",- пише торговий представник України.
Читайте такожВ Україні монополізовано 42% ринків - голова АМКУ
Крім того, наразі розглядається запровадження інституту почесних торговельних аташе (назва приблизна) - волонтерів, які готові працювати на іноземних ринках для просування українських товарів та послуг.
Відповідні напрацювання і проекти нормативних-актів Мінекономрозвитку представить до кінця літа.