Яценюк заявив про створення Нацагентства із зайнятості

Про це він розповів 19 липня у "10 хвилинах з прем'єр-міністром", передає "Українська правда".

"Служба зайнятості не дає роботи, вона витягує гроші з бюджету і час у людей, які хочуть працевлаштуватися. Ми переходимо до створення Нацагентства з зайнятості", - заявив глава уряду.

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"Фактично це компанія, яка має займатися працевлаштуванням кожної людини, підібрати кращу роботу, провести перекваліфікацію і оцінити ринок праці на майбутнє. І це має бути пов'язано з освітою", - зазначив Яценюк.

Крім того, він зазначив, що те держзамовлення, яке держава фінансує сьогодні, буде обов'язково пов'язано з тими професіями, яких потребує українська економіка.