Британська Barclays має намір скоротити до 30 тисяч співробітників

Один з найбільших у світі британський фінансовий конгломерат Barclays планує скоротити до 30 тис. співробітників у дворічний період, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Times.

За даними джерел у керівництві компанії, скорочення пройдуть в рамках програми з мінімізації витрат до 2017 року.

Читайте такожВелика Британія проведе референдум про внесення змін до договору з ЄСКількість співробітників буде знижено до планки 100 тис. осіб. У банку вважають, що завдяки цьому можна подвоїти вартість акцій на ринку.

Відзначається, що в липні також була анонсована відставка виконавчого директора банку Ентоні Дженкінса.

Раніше повідомлялося, що Barclays планує звільнити 19 тис. співробітників в найближчі три роки.