Вартість золота впала до 5-річного мінімуму

Вартість золота демонструє негативну динаміку на торгах у понеділок, 20 липня, оновивши черговий мінімум за п'ять років, на зміцненні долара, яке викликане очікуваннями інвесторів швидкого підвищення відсоткової ставки Федеральною резервною системою США, передає ПРАЙМ.

Так, серпневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подешевшав на 24,9 долара, або на 2,2% - до 1107 доларів за тройську унцію. При цьому раніше в ході торгів він пробив мінімум з березня 2010 року в 1088,05 долара за унцію, досягнувши позначки в 1080 доларів за унцію. Ціна вересневого ф'ючерсу на срібло опускалася на 1,75% - до 14,58 долара за унцію.

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