В окупованому Криму ніяк не можуть створити гральну зону: немає заявок від операторів

Нелегітимна влада окупованого Росією Криму відчуває складнощі з пошуком оператора майбутньої гральної зони, заявив "голова Державного комітету ради РК з економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики" Віталій Нахлупін, передають "Новини Криму".

«На жаль, у нас немає оператора, який розповів би нам чітко і ясно про стратегії розвитку даного кластера. На жаль, історичного досвіду в Криму у нас просто немає, а потенційний оператор, який міг би нам розповісти, напевно, зважує ризики входження в проект з даного кластеру. У нас навіть одного оператора (немає – ред.), не кажучи вже про якийсь пул, де б у нас був вибір», – констатував він.

Читайте такожФранцузький друг Путіна хоче заробити на будівництві парку розваг в окупованому РФ КримуЗа його словами, без такого оператора неможливо навіть розробити концепцію розвитку гральної зони на півострові.

«Ми можемо сьогодні говорити про площі, про інфраструктурні проекти із забезпечення гральної зони. Але, на жаль, професійно вибудувати процес, яким же чином отримати фінансовий результат з цієї зони, тут повинен працювати вузькоспеціалізований оператор, який з точки зору економіки повинен нам довести корисність цього процесу», – підкреслив він.

У липні 2014 року президент РФ Володимир Путін підписав

закон про створення гральних зон в анексованому Криму і на Кубані. Серед варіантів розміщення гральної зони на півострові розглядалися Велика Ялта, Коктебель та Роздольненський район. У лютому нелегітимний міністр фінансів окупованого Криму Володимир Левандовський заявив, що через санкції створення гральної зони на півострові затягується.