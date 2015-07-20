Греція виплатить кредиторам майже 7 мільярдів євро
Це стало можливим завдяки рятівному терміновому кредиту, про надання якого Греції домовилися минулого тижня.
Після підписання минулого тижняугоди про рятівний терміновий кредит, уряд Греції ухвалив погасити свої борги перед кредиторами на загальну суму близько 6,8 мільярда євро (7,4 мільярда доларів).
Про це повідомляє Еkathimerini з посиланням на Bloomberg.
Міністерство фінансів Греції зробив подібну заяву з огляду на початок роботи грецьких банків після трьохтижневої перерви, яку зробили з метою запобігти економічного колапсу.
"Виплати, рішення про які уряд Греції ухвалив в понеділок, будуть здійснюватися за рахунок коштів Європейського центробанку, МВФ і Грецького центробанку", - заявив представник Міністерства фінансів, який побажав залишитися невідомим.
Оскільки продовжує діяти постанова про обмеження суми, яку можна зняти з рахунку протягом дня, жителі Афін вишикувалися у черги до банків, щоб забрати депозити або оплатити рахунки.
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І хоча громадяни Греції вже побачили перші ознаки стабілізації, на уряд ще тільки чекає міжнародний діалог про надання програми допомоги, оскільки канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти будь-якого списання боргів, доки Греція не узгодить деталі запропонованих економічних реформ.
"Наразі завершено перший етап перемовин, але саме питання ще буде обговорюватися", - заявила Меркель в неділю під час свого інтерв'ю на німецькому телебаченні. "Не зараз, але незабаром", - додала вона.
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