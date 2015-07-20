Фонд гарантування продовжив на рік ліквідацію "Інтербанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на один рік, до 23 липня 2016 року, ліквідацію «Інтербанку», повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, також фонд продовжив повноваження ліквідатора банку Артема Караченцева.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію «Інтербанку» 24 липня 2014 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

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«Інтербанк» працював на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником істотної частки його капіталу (10% і більше).