Гривня на міжбанку впала до 22,15 за долар

У понеділок, 20 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,00/22,15 грн.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по до євро знаходяться на рівні 23,87/24,03, до російського рубля – на рівні 0,3870/0,3897.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 22,0827 грн/дол., на цей час укладено 30 угод на суму 14,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,02/22,08.